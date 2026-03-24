Investito e ucciso a Napoli, chi era la vittima: morto noto scrittore, architetto e docente

Si è spento questa mattina l’uomo investito nella serata di ieri in Corso Vittorio Emanuele a Napoli, rimasto vittima di un tragico incidente: è morto a 84 anni.

Vittima dell’incidente a Corso Vittorio Emanuele: morto a 84 anni

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19:30 all’altezza del civico 532. Stando ad una prima ricostruzione, l’anziano pedone stava attraversando la carreggiata quando sarebbe stato travolto da uno scooter guidato da una donna di 27 anni, che procedeva in direzione Piazza Mazzini.

Le condizioni della vittima sono apparse sin da subito critiche. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Pellegrini di Napoli e, nonostante gli sforzi dei sanitari, il decesso è sopravvenuto intorno alle ore 5:00 di questa mattina. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.

La vittima è il professor Italo Ferraro, architetto, docente universitario e autore dell’Atlante Storico di Napoli. La conducente del motociclo è stata invece trasferita presso l’ospedale CTO per le cure del caso ma non è in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale – U.O. Scampia, che hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il motociclo è stato posto sotto sequestro mentre alla 27enne è stata ritirata la patente di guida. Sono stati inoltre eseguito gli accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione della giovane al momento dell’impatto.