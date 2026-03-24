ULTIM’ORA/ Come è morto Gino Paoli: il grande cantautore italiano aveva 91 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo: nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo è morto Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori italiani.

È morto Gino Paoli: il celebre cantautore aveva 91 anni

Si è spento nella sua Genova, all’età di 91 anni, a pochi mesi dalla scomparsa di Ornella Vanoni, sua amante, musa e amica di una vita intera. Gino Paoli è stato uno dei massimi esponenti della musica leggera italiana, autore e interprete di alcune delle canzoni più celebri di sempre come Il cielo in una stanza, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore.

La famiglia ha fatto sapere che l’artista si è spento in serenità, circondato dall’affetto dei suoi cari. Stando a quanto rende noto Sky Tg, Gino Paoli sarebbe deceduto nel sonno, per cause naturali. Nel 2017 fu operato per un aneurisma dell’aorta addominale, intervento superato con successo. Avrebbe poi raccontato di aver sofferto degli strascichi del covid.

Avrebbe reso nota anche la sua dipendenza dall’alcol, accentuata poi dalla morte del fratello, e della sua forza nel disintossicarsi completamente. Un periodo buio per l’artista, in preda ad una grave depressione che lo avrebbe spinto anche a tentare il suicidio.