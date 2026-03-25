“Sono devastato”, l’uomo che ha investito e ucciso 2 sorelle: aveva assunto cocaina e alcol

Sarebbe risultato positivo all’assunzione di alcol e droga il 34enne alla guida dell’auto che, la scorsa domenica, ha investito e ucciso le due sorelle ucraine, Oksana e Zhanna, in Corso Garibaldi a Napoli, all’altezza di Porta Nolana.

Positivo alcol e droga l’uomo che ha investito le sorelle a Napoli

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, l’uomo dunque aveva bevuto e assunto droga per poi mettersi alla guida. E’ probabile che sia stato anche al telefono per diverso tempo durante il tragitto in quanto sono state rilevate diverse chiamate nelle fasi precedenti allo schianto.

Mette i brividi il filmato del sinistro che mostra chiaramente il momento in cui le due sorelle, da tempo residenti a Napoli, sono state violentemente travolte e scaraventate sull’asfalto. Una di loro è morta sul colpo mentre l’altra è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Il 34enne è stato fermaot e arrestato con l’accusa di duplice omicidio stradale, in queste ore è attesa l’udienza di convalida del fermo dinanzi al Gip. Subito dopo lo schianto è stato sottoposto ai test di alcol e droga che hanno confermato la positività dell’uomo.

Pare che già nel 2022 l’uomo, dopo aver assunto droga, avrebbe provocato un simile incidente, tamponando diverse auto e rimanendo ferito. Domenica, dopo aver travolto le due donne, avrebbe cercato subito di soccorrerle, ripetendo alle forze dell’ordine: “Non so come sia stato possibile, non mi sono accorto di quelle due donne, sono devastato, vorrei fare qualcosa”.