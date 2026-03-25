ALLERTA VENTO in tutta la Campania, forti raffiche e rischio mareggiate: da quando

La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un allerta vento valida su tutto il territorio regionale a partire dalle mezzanotte fino alle 23:59 di domani, 26 marzo 2026.

Allerta vento in Campania del 26 marzo

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile regionale ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti, prevalentemente sud-occidentali, con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

“Si ricorda ai Comuni di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso” – si legge nella nota diffusa dalla Protezione Civile.

Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni, pertanto l’avviso è di colore Verde per il dissesto idrogeologico.