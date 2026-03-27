Controlli nelle pescherie di Napoli: oltre 50 kg di vongole, lupini e molluschi sequestrati

Prendono il via i controlli mirati da parte dei carabinieri e dell’Asl tra le pescherie di Napoli per prevenire la diffusione dell’Epatite A.

Casi Epatite A, controlli e sequestri nelle pescherie di Napoli

Il bilancio della prima dell’operazione avviata tra i quartieri Vomero e Arenella risulta positivo: soltanto 3 pescherie – sulle 16 esaminate in totale dai militari della compagnia Napoli Vomero e i veterinari dell’Asl Napoli 1 – sono state sanzionate.

Nei 3 esercizi commerciali in questione sono state constatate delle infrazioni. Nello specifico, in una pescheria di via Settimo Lucio Caruso sono stati sequestrati 8 chili di vongole e lupini. Nella seconda attività a via San Giacomo dei Capri sono stati sequestrati 23 chili di molluschi. Sempre molluschi anche nella terza pescheria di via Leonardo Bianchi: ne sono stati sequestrati 39 chili. La merce sequestrata era priva di tracciabilità.

Intanto gli interventi di controllo proseguono in tutta la provincia partenopea per limitare la diffusione del contagio. A Torre del Greco, ad esempio, è stata disposta la presenza fissa di agenti della polizia municipale nelle aree mercatali durante le ore di vendita. Un modo per garantire ulteriormente la sicurezza alimentare ed evitare che i cittadini possano portare in tavola prodotti nocivi.