Stesa nel Napoletano, paura e spari tra le abitazioni: il prefetto dispone più controlli

Sono stati disposti controlli più imponenti ad Afragola, nel Napoletano, a seguito della stesa che si è verificata nella notte tra venerdì e sabato al Rione Salicelle dove si sono susseguiti diversi spari.

Stesa Afragola, spari al Rione Salicelle: più controlli

Alcuni ignoti, non ancora identificati, si sarebbero recati tra le abitazioni esplodendo diversi proiettili, forse non con un obiettivo mirato ma soltanto a scopo intimidatorio. Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Afragola che hanno repertato diversi bossoli. Per fortuna non si registrano danni né feriti.

A seguito dell’accaduto, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un’immediata intensificazione dei controlli nell’area in vista del prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un intervento mirato a placare le probabili tensioni tra i gruppi criminali del territorio.

“Non possiamo accettare che interi quartieri divengano ostaggio di stese, intimidazioni e coprifuoco criminali. Serve intensificare la presenza delle forze dell’ordine in strada, per far sì che la gente possa sentire forte l’azione dello Stato, per il controllo del territorio e debellare le tante piazze di spaccio presenti non solo in questo quartiere ma anche nel centro storico della città” – dichiarano il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e Salvatore Iavarone, rappresentante di Europa Verde nel comune di Afragola.