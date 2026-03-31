Ondata gelo e maltempo a Napoli, tra Pasqua e Pasquetta cambia tutto: cosa succederà

Una nuova ondata di gelo e maltempo, stando alle previsioni meteo, continuerà a colpire Napoli e la Campania nei prossimi giorni per poi dare il via ad un vero e proprio ribaltone primaverile in corrispondenza dei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Gelo e maltempo a Napoli ma Pasqua e Pasquetta salve: il meteo

Prima di preparare la griglia per il tradizionale barbecue di Pasquetta, dovremo fare i conti con un durissimo colpo di coda dell’inverno che già sta facendo sentire i suoi effetti nel Napoletano, con temporali improvvisi e un drastico calo delle temperature.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile de Il Meteo, il maltempo colpirà duro anche nelle giornate di mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, dando il via a nevicate eccezionali per il periodo tra Abruzzo e Molise.

Questa nuova fase di maltempo nasce dal violento scontro termico tra l’aria polare marittima scandinava e le prime correnti temperate in afflusso dal Nord Africa, generando forti temporali su buona parte del Centro-Sud. Un violento vortice ciclonico che condizionerà il clima del nostro paese almeno fino a venerdì 3 aprile.

A ridosso del weekend è prevista, però, una vera e propria svolta con l’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre e il passaggio repentino da un clima freddo, quasi come a gennaio, ad una esplosione di sole e caldo, con temperature in salita tra i 22 e i 25 gradi.

Dunque, al momento, la probabilità di trascorrere le festività pasquali senza pioggia si aggira intorno all’80%. Una stima altamente affidabile visto l’avvicinarsi della data in questione e le tendenze attuali che confermano l’arrivo di una primavera pasquale soleggiata e calda.