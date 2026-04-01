A Napoli apre ARCA, 5 piani dedicati all’innovazione: è il polo più importante d’Italia

Il 9 aprile 2026 a Napoli, presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio, si terrà l’inaugurazione del Dimostratore ARCA, un hub di cinque piani dedicati all’innovazione nel settore agroalimentare.

Dimostratore ARCA: a San Giovanni un nuovo polo di innovazione

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Agritech Revolution, in programma il 9 e 10 aprile, l’evento conclusivo delle attività del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura (National Research Center for Technology in Agriculture) che ha connesso il mondo universitario a quello imprenditoriale, supportando l’innovazione e favorendo la formazione e il trasferimento tecnologico per le aziende operanti nel settore.

Sede della due giorni è l’Agritech Village, allestito per l’occasione negli spazi del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio. Nel corso dell’evento sono previste sessioni di confronto istituzionali e tavoli di lavoro, mentre gli Spoke illustreranno le attività sviluppate da 1500 ricercatori su tutto il territorio nazionale.

Momento centrale della manifestazione sarà l’inaugurazione del Dimostratore ARCA (Agritech Research Center Arena), giovedì 9 aprile alle ore 09:30: una struttura di cinque piani all’interno del Polo Universitario di Napoli Est interamente recuperata e dotata di strumenti di ultimissima generazione.

Al taglio del nastro sarà presente Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della Fondazione Agritech. Sono stati invitati il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Previsto l’intervento da remoto di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e un messaggio di Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, letto dal Rettore.

A seguire, l’Aula Magna “Luigi Nicolais” ospiterà il convegno “Agritech: un grande progetto per un futuro sostenibile dell’agroalimentare”, moderato da Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice cinematografica. Con le istituzioni intervengono Danilo Ercolini, direttore scientifico del CN Agritech e responsabile scientifico del progetto, Maurizio Martina, vicedirettore generale FAO, Sergio Costa, vicepresidente Camera dei deputati, Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura.

“ARCA, nome simbolico che evoca l’Arca come custode di biodiversità, è il più importante in Italia ed è il luogo in cui le aziende potranno venire a toccare con mano la vera innovazione” – afferma il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito.

“Questa avventura ha una valenza sia politica che sociale e riguarda la possibilità che le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione dell’Ateneo possano essere estese anche all’estero. L’obiettivo finale è permettere alle aziende di beneficiare delle tecnologie e delle opportunità che i grandi centri di ricerca sono in grado di produrre”.

“Il Dimostratore ARCA è un hub per le imprese dove si potranno fare studi pilota sull’utilizzo delle tecnologie. Vi trovano spazio infrastrutture all’avanguardia per esporre le piante a microclimi diversi e quindi studiare, ad esempio, il loro adattamento ai cambiamenti climatici” – sottolinea Danilo Ercolini, direttore scientifico della Fondazione Agritech.

“Potremo cambiare in maniera estremamente precisa l’ecosistema in cui le piante crescono e avere un monitoraggio puntuale attraverso l’utilizzo di molteplici tipologie di sensori. Inoltre, avremo tutti i sistemi possibili di coltivazione fuori suolo con le camere climatiche per testare, a favore delle imprese, se sia possibile farle in aeroponica, in acquaponica, su substrato sintetico. Questo ci darà anche la possibilità di valutare il tipo di investimento in innovazione in base ai vantaggi e alle criticità”.

Sulle attività del Centro Nazionale, Ercolini evidenzia: “Agritech è partito nel 2022 come il più grande progetto agroalimentare della storia. Abbiamo messo al tavolo le migliori istituzioni nel campo dell’agroalimentare e alcune aziende chiave costruendo un partenariato fatto di 9 diversi Spoke, macro-progetti disegnati per rispondere ai singoli obiettivi. Sono stati anni intensi: più di tremila persone a lavoro, molti già in servizio nelle istituzioni che hanno partecipato al progetto, altri sono stati reclutati”.

“Abbiamo creato posti di lavoro con contratti utili per lo sviluppo del progetto a tutti i livelli, dalla borsa di dottorato fino al ricercatore di tipologia A, passando per gli assegni di ricerca. Professionisti che hanno prodotto un numero elevatissimo di pubblicazioni scientifiche, più di mille in soli tre anni. A questo si aggiungono circa 20 startup oggetto oggi di accelerazione da parte di Agritech, 250 nuove proposte di soluzioni tecnologiche per l’agricoltura (di queste più del 10 per cento sono flagship che presenteremo durante l’evento), e più di 30 living lab nati in Agritech”.

“Abbiamo messo insieme e fatto funzionare 28 università, 5 centri nazionali e 14 privati che hanno lavorato insieme” – spiega Marco Pacini, direttore del Centro Nazionale Agritech – “Le Università hanno sviluppato soluzioni insieme alle aziende, pur parlando due lingue diverse. Si sono creati spazi di confronto, sinergia e connessioni dirette. Abbiamo sviluppato competenze di management specifiche, posizionandoci come ponte tra università e imprese nell’ambito specifico del trasferimento tecnologico”.

“Agritech, colma il gap tra Università e impresa con un piano industriale che prevede cinque direttrici di sviluppo: formazione, con una Academy nella quale si formano tecnici e manager; tech brokering, per essere unico punto di contatto per chi vuole introdurre tecnologia; consulenza; bandi, continueremo a partecipare per alimentare la ricerca; e poi vorremmo fare un incubatore/acceleratore di startup, prendendo la ricerca e trasferendola in veicoli che poi finiscono sul mercato”.