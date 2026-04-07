ULTIM’ORA. Trema il Napoletano: scosse di terremoto ai Campi Flegrei e sul Vesuvio

Alcune scosse di terremoto sono state registrate nella notte e alle prime ore del mattino di oggi, 7 aprile, ai Campi Flegrei e sul Vesuvio.

Scosse terremoto ai Campi Flegrei e sul Vesuvio

L’Osservatorio Vesuviano ha rilevato ben 3 scosse consecutive ai Campi Flegrei, alle ore 4:32, 4:34 e 4:38, di magnitudo 3.3, 1.6 e 2.6. Terremoti che hanno dato il via ad uno sciame sismico in zona, per effetto del fenomeno del bradisismo.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 04:32 (UTC 02:32) del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 3 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (3 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.3± 0.3″ – si legge nella nota del Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa, Polizia Municipale 081/8551891, Protezione Civile 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.

Alle ore 3:58 una scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata anche sul Vesuvio, preceduta da altre più lievi (di magnitudo 1.1 e 1.2).