Chi era Fabio, il ragazzo ucciso all’alba a Napoli: aveva 20 anni ed era al bar con gli amici

Si chiamava Fabio Ascione ed aveva solo 20 anni il ragazzo ucciso questa mattina a Napoli, zona Ponticelli, all’esterno di un bar.

Chi era Fabio Ascione: il ragazzo di 20 anni ucciso a Ponticelli

L’agguato è avvenuto poco dopo le 5:00 nei pressi del bar Lively, in via Carlo Miranda, dove il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici. Due sconosciuti, a bordo di un’auto o di uno scooter, avrebbero esploso diversi proiettili, colpendo la vittima al torace.

Il 20enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania dove, poco dopo il suo arrivo, si è spento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per dare il via alle indagini e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Fabio solo lo scorso 26 marzo aveva compiuto 20 anni. L’agguato presenterebbe tutti gli elementi di un colpo cammoristico anche se il ragazzo risultava formalmente incensurato. Resta, dunque, da chiarire se il reale bersaglio della sparatoria fosse lui o se sia stato colpito per sbaglio, forse scambiato per un’altra persona.

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la vittima non aveva precedenti penali ma legami familiari con una persona nota alle forze dell’ordine e pare vicina ad ambienti malavitosi. Saranno le indagini a fornire un quadro chiaro dell’accaduto.