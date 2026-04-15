“Io sono anche un po’ di Ischia”: Baglioni e il viaggio di nozze napoletano dei genitori

Nel corso dell’inconto con gli studenti dell’Università Federico II di Napoli, Claudio Baglioni ha svelato alcuni interessanti aspetti della sua carriera ma anche della sua vita privata, svelando di essere particolarmente legato all’isola di Ischia.

Claudio Baglioni a Napoli: “Io sono anche un po’ di Ischia”

Nella suggestiva cornice della chiesa di San Marcellino, il grande cantautore e architetto si è raccontato agli studenti dei corsi di laurea di musicologia, etnomusicologia, storia dell’arte, storia dell’architettura e geografia dell’ateneo partenopeo.

“Mio padre e mia madre nel 1950 fecero un viaggio di nozze ritardato, perché si erano sposati un pochino prima, ma non avendo disponibilità, rimandarono fino a quando misero da parte un po’ di soldi per andare a fare una settimana di cure termali a Ischia” – ha raccontato l’artista.

“Erano rimasti molto legati a questo viaggio, a questa luna di miele, che raccontavano a parenti e amici. Facendo i conti sono nato poco prima di un anno dopo. Quando cominciai a capire, sentivo che erano particolarmente legati a questo viaggio, lo raccontavano continuamente. Si parlava sempre e solo di Ischia, di come erano stati bene, dei fanghi che avevano fatto”.

“Io da bambino non capivo cosa fossero i fanghi. Immaginai che mio padre e mia madre a Ischia si sedessero sulla battigia per formare un bambino con i pezzetti di sabbia bagnata. Tutti siamo di qualcosa e io sono anche un po’ di Ischia”.