ORGOGLIO TORRESE/ Davide Schiavo nel cast della nuova serie Rai1

Torre del Greco si conferma ancora una volta un luogo ricco di talenti. Dopo i primi passi, l’attore torrese Davide Schiavo torna in tv nazionale in una delle fiction più attese della stagione primaverile di Rai 1: “Roberta Valente Notaio in Sorrento”.



Roberta Valente Notaio in Sorrento: la fiction

La serie, ha debuttato in prima serata il 12 aprile, con la promessa di incollare i telespettatori alla poltrona. Ambientata tra i paesaggi mozzafiato della costiera, la trama ruota attorno alle vicende professionali e umane di Roberta Valente, ma è nel sottobosco dei personaggi che la circondano che la storia prende vita.

Chi è Fefè: il ruolo di Davide Schiavo, le dichiarazioni

Davide Schiavo, nato il 26 dicembre 1994, vestirà i panni di Fefè, uno dei comprimari principali del cast.

“Di Davide in Fefè non c’è quasi nulla, io ho preso spunto da un mio compagno di classe, sono una persona socievole, estroversa e giocherellona, Fefè è estremamente il contrario, un pò la macchietta dell’ufficio. Fare l’attore è riuscire a interpretare e capire ruoli completamenti diversi da me. Mi fa piacere quando mi chiama qualcuno che mi conosce e mi fa i complimenti, è gratificante. Fefè ormai è un’amico, come lo era in classe.” – ci racconta Davide Schiavo.

“Si è formato un clima di famiglia sul set e questo credo sia stata la prima chiave per la riuscita del prodotto, è stata un’esperienza bellissima soprattutto grazie al regista Vincenzo Pirozzi, la casting director Marita D’Elia e la sceneggiatrice Alessia Palumbo che hanno creato un cast eccezionale e umano. Spesso si dà conto del lavoro di un’attore ma non di tutta la produzione e i reparti che non si vedono sullo schermo” – ha infine affermato.

Per Schiavo, rappresentato dall’agenzia Promoter Artist, si tratta di un importante traguardo professionale, che non sarà di certo l’ultimo: l’attore sta già lavorando ad altre produzioni in arrivo il prossimo anno.