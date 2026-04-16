Malore improvviso mentre fa lezione: la prof. Giovanna è morta davanti ai suoi alunni

Tragedia a Palermo per la scomparsa di Giovanna Somma, una professoressa di 59 anni, morta in classe mentre teneva la sua lezione presso il liceo classico Vittorio Emanuele II.

Palermo, professoressa morta in classe davanti agli alunni

Stando a quanto emerso, la donna sarebbe stata colpita da un malore durante la lezione, perdendo la vita davanti ai suoi alunni, sotto choc per l’accaduto. Sarebbero stati i colleghi a soccorrerla per primi, tentando di effettuare anche il massaggio cardiaco, seguiti poi dai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

“Questa notizia ci ha lasciato tutti sotto choc. Purtroppo sappiamo che la nostra collega aveva avuto qualche problema di salute, ma nulla avrebbe lasciato presagire ciò che sarebbe accaduto. Era una insegnante eccellente, una donna molto garbata e dotata di una grande preparazione, sempre pronta a spendersi per i suoi ragazzi. I soccorsi del 118 sono arrivati brevissimo tempo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare” – ha detto la dirigente scolastica Mariangela Ajello all’Ansa.

“Mi stringo con sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli studenti e dell’intera comunità scolastica del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo per l’improvvisa e tragica scomparsa della docente Somma venuta a mancare mentre svolgeva il proprio lavoro in classe con i suoi alunni“ – ha commentato l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano.

Il Coordinamento dei Docenti per i Diritti Umani ha rivolto un appello al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per un confronto urgente sulle condizioni di lavoro dei docenti.