Svolta nel Napoletano: apre il primo store di auto e moto in un centro commerciale

Svolta storica per il settore dell’automotive in Campania: sabato 18 aprile 2026 aprirà ufficialmente al pubblico Corrado Store, la prima concessionaria di auto e moto che si insedierà stabilmente all’interno di un centro commerciale, il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata.

MaxiMall Pompeii, prima concessionaria in centro commerciale

Il progetto, che porta la firma del Direttore Commerciale Corrado Corrado, si sviluppa in uno spazio esclusivo di circa 33 mq. Nonostante la metratura compatta, lo store è stato progettato con un design innovativo ed elegante, pensato per essere un hub tecnologico e immersivo dove il cliente può approcciarsi al mondo della mobilità in modo smart e immediato.

Corrado Store non sarà soltanto una vetrina ma un centro servizi a 360 gradi dedicato alla vendita di autovetture nuove dei principali brand del gruppo, vetture usate e KM0 garantite e selezionate, ciclomotori per rispondere alla crescente domanda di mobilità urbana.

All’interno della galleria, i visitatori potranno godere di una consulenza diretta e personalizzata, integrando l’acquisto del veicolo tra un momento di shopping e una pausa caffè, abbattendo le barriere fisiche e psicologiche della classica concessionaria di periferia.

“Con Corrado Store abbiamo voluto sfidare i paradigmi del mercato automobilistico. L’idea nasce dalla volontà di intercettare il cliente nel suo contesto quotidiano e dinamico. Non è più l’utente a dover pianificare una visita in concessionaria, siamo noi ad andare dove la gente vive, socializza e trascorre il proprio tempo libero” – ha dichiarato Corrado Corrado, direttore commerciale e ideatore del progetto.

La scelta del MaxiMall Pompeii non è casuale. Il centro commerciale rappresenta oggi un’eccellenza del retail e dell’intrattenimento in Campania, con oltre 150 brand internazionali, un cinema multisala e attrazioni uniche come le fontane danzanti. L’inserimento di una realtà automotive in questo ecosistema conferma la vocazione del centro verso l’innovazione e la multidisciplinarità. L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per sabato 18 aprile, un evento che segna l’inizio di una nuova era per il commercio automobilistico regionale.