Rapina a Napoli, ladri “gentili”: mascherati da attori, hanno offerto acqua agli ostaggi

E’ diventata un caso nazionale la rapina effettuata a Napoli, all’interno di una banca di Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, mentre proseguono le ricerche per rintracciare la banda di rapinatori.

Rapina Napoli: con le tute da operai e maschere di attori in banca

Ad immaginarla sembra quasi la scena di un film e a tratti ricorda la trama della celebre serie “La casa di carta”, eppure si è trattato di un furto purtroppo reale. La conta dei danni sembra ingente, il bottino al momento non è quantificabile e non resta altro che la sofferenza dei clienti che, in pochi minuti, hanno visto scomparire i loro risparmi, gioielli di famiglia, ricordi inestimabili.

I banditi si sarebbero introdotti all’interno della filiale attraverso un buco ricavato dal pavimento, quasi sicuramente collegato alle fogne. In questo modo sarebbero riusciti ad entrare e uscire indisturbati dalla banca, scappando via subito dopo il colpo.

Un dettaglio che fa pensare ad un gruppo di rapinatori esperti che avrebbero pianificato con cura l’operazione per poi metterla a segno gestendo al meglio la situazione. Stando a quanto emerso avrebbero indossato delle tute blu da operai, coprendosi il volto con delle maschere raffiguranti attori.

Nel mirino dei banditi le cassette private dei clienti, il caveau invece risultava vuoto. A detta di alcuni ostaggi, i rapinatori si sarebbero mostrati particolarmente tranquilli e addirittura gentili, quasi sicuramente cittadini napoletani a giudicare dall’accento. Ad una signora, colpita da un malore per lo spavento, avrebbero offerto anche dell’acqua.