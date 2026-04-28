Napoli tra le migliori mete d’Europa in estate: è al secondo posto, batte Barcellona e Rodi

Napoli è sul podio delle migliori destinazioni d’Europa per viaggiare in famiglia questa estate: a confermarlo è lo studio condotto da TUI Musement, compagnia leader nel settore Tour e Attività turistiche.

Napoli tra le migliori destinazioni d’Europa dell’estate: classifica

La ricerca analizza oltre 150 città costiere o vicine al mare, premiando quelle da privilegiare per trascorrere un periodo di relax e divertimento per tutta la famiglia. La classifica delle migliori destinazioni balneari, o comunque vicine alla costa, di tutta Europa vede Napoli conquistare il secondo posto, battendo alcune delle più grandi capitali.

Anche un’altra meravigliosa meta del Sud Italia si colloca nelle prime posizioni della Top 10: si tratta di Catania (quarta in classifica) gioiello siciliano dal mare cristallino, dove si incontrano storia, cultura, buon cibo e paesaggi mozzafiato. Al primo posto c’è Lisbona, in Portogallo, mentre al terzo, subito dopo Napoli, c’è Porto (ancora in Portogallo).



Lo studio prende in esame fattori fondamentali quali la presenza di forme di intrattenimento ideali per i bambini, come: i parchi a tema, le gelaterie, i parchi giochi e le piscine; l’offerta di attività per tutte le età; il numero di alloggi per famiglie; le condizioni climatiche dei mesi estivi. Tiene poi conto della varietà di esperienze per famiglie disponibili nella destinazione, aspetto che sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’organizzazione dei viaggi.

“Grazie alle piacevoli temperature estive (una media di 25,2 °C), alla ricca offerta di intrattenimento per bambini e all’ampio ventaglio di attività per esplorare la città, Napoli si dimostra una scelta completa per le famiglie in cerca di cultura, divertimento e sole, con più di 150 esperienze disponibili tramite TUI Musement” – si legge nella descrizione di TUI Musement.



“Tra le attrattive principali per le famiglie figurano le visite ai siti più famosi come Castel Sant’Elmo o l’esplorazione delle affascinanti gallerie di Napoli Sotterranea, esperienze che uniscono intrattenimento e apprendimento per scoprire la storia della città in modo coinvolgente”.

La Top 10