“Canzone della camorra? Offende la gente”, Sal Da Vinci a Belve: le anticipazioni

Martedì 28 aprile 2026 tra gli ospiti della trasmissione Belve, in onda su Rai 2, ci sarà Sal Da Vinci, celebre cantante partenopeo e vincitore del Festival di Sanremo.

Sal Da Vinci su Rai 2 a Belve: le anticipazioni sull’intervista

Ad affrontare la temuta intervista della conduttrice Francesca Fagnani, oltre a Sal Da Vinci, saranno Romina Power ed Elena Santarelli. L’artista napoletano fornirà un vero e proprio ritratto della sua vita privata e professionale, seguendo il format della trasmissione.

Stando alle anticipazioni, fornite da Vanity Fair, Da Vinci replicherà per la prima volta anche alle parole di Aldo Cazzullo che, sulle pagine de Il Corriere della Sera, nel corso della kermesse sanremese, aveva definito il suo brano “adatto ad un matrimonio di camorra”.

Da Vinci, incalzato dalla conduttrice, avrebbe risposto: “Non ho voluto assolutamente replicare a questo tipo di provocazioni e ho chiesto anche ai miei fan di non farlo. Ma mica ci sono delle canzoni, un repertorio della camorra”.

Cazzullo sosteneva anche che brani simili, in passato, “avevano il buon gusto di arrivare secondi”. Di qui la reazione di Sal Da Vinci in difesa delle persone che hanno espresso il proprio voto in suo favore: “Dire così, è come offendere, è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato. Si entra nella sfera della mancanza di rispetto”.

Non mancheranno momenti di leggerezza e racconti toccanti. L’intervista sarà visibile anche su RaiPlay e Disney+.