Travolto in pieno dall’auto mentre passeggiava a Napoli: stava attraversando sulle strisce

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Napoli, in via Calata Capodichino, dove un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Incidente a Napoli: uomo investito a Calata Capodichino

Sarebbero stati i passanti a segnalare l’accaduto al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha diffuso alcune immagini che dimostrano la gravità del sinistro. La vittima sarebbe stata travolta in pieno mentre passeggiava, attraversando sulle strisce pedonali.

L’impatto si sarebbe rivelato violentissimo come dimostrano i danni riportati dall’auto coinvolta, con il parabrezza completamente frantumato e il gruppo ottico distrutto. L’uomo sarebbe stato scaraventato sull’asfalto, ricevendo i primi soccorsi dai presenti.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Esercito che hanno assistito l’uomo nell’attesa dell’ambulanza. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della vittima ma pare, per fortuna, non sia in pericolo di vita.

Soltanto lo scorso marzo, due sorelle, di origini ucraine, erano state investite e uccise in corso Garibaldi. Zhanna e Oksana sarebbero decedute a poche ore di distanza dopo essere state travolte violentemente, in zona Porta Nolana, dall’auto guidata da un giovane 34enne risultato poi positivo ad alcol e droga. Una di loro sarebbe morta sul colpo mentre l’altra sarebbe deceduta poco dopo il suo arrivo all’ospedale del Mare.