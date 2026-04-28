È napoletano uno dei migliori chirurghi pediatrici d’Europa: è l’unico italiano premiato

Napoli torna protagonista in Europa in campo medico: il professore Ciro Esposito, dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli è stato premiato a Strasburgo con l’Excellence Award in MIS and Robotic Surgery, riservato ai chirurghi che si sono distinti nel campo della chirurgia pediatrica.

Chirurgia pediatrica, premiato medico di Napoli: l’unico italiano

Un altro importante riconoscimento per l’Azienda Ospedaliera Federico II e per tutta Napoli, unica città italiana rappresentata in un contesto europeo. A ricevere il premio il professor Ciro Esposito, direttore della UOC di Chirurgia Pediatrica del Policlinico Federico II e del Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Robotica e Laparoscopica Pediatrica.

“L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli protagonista a Strasburgo grazie al professor Ciro Esposito. L’occasione è stata quella dei trent’anni dalla fondazione del più importante centro al mondo di formazione in chirurgia laparoscopica e robotica: l’IRCAD di Strasburgo, nato per volontà del professor Jacques Marescaux nel 1996″ – si legge nella nota dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.

“Proprio per festeggiare i trent’anni di attività del Centro IRCAD France sono stati assegnati i premi Excellence Award in MIS and Robotic Surgery, destinati ai chirurghi che hanno maggiormente contribuito in questi tre decenni alla diffusione della chirurgia mini-invasiva e robotica in Europa“.

“Tra i quattro chirurghi premiati, unico italiano, il professor Ciro Esposito, accompagnato dai professori Philippe Montupet, Alaa El Ghoneimi e Paul Philippe, che hanno ricevuto dal professore Marescaux un’opera in cristallo scolpita dall’artista François Badolet”.