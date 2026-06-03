ALLERTA METEO su tutta la Campania oggi, temporali anche forti: da quando e orari
Giu 03, 2026 - Veronica Ronza
Allerta meteo
La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, di livello giallo, valido a partire dalle ore 10:00 e fino alle 20:00 di oggi, mercoledì 3 giugno 2026.
Allerta meteo oggi 3 giugno 2026 in Campania
Nel corso della giornata, dunque, potrebbero verificarsi possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sul settore interno. Di seguito i principali scenari di evento ed effetti al suolo:
- fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;
- possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);
- possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
- possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
- possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.
Il Comune di Napoli, per tutta la durata dell’allerta, ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e del Pontile Nord di Bagnoli, oltre a sospendere l’accesso alle spiagge pubbliche del territorio.