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ALLERTA METEO su tutta la Campania oggi, temporali anche forti: da quando e orari

Giu 03, 2026 - Veronica Ronza

Allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo, di livello giallo, valido a partire dalle ore 10:00 e fino alle 20:00 di oggi, mercoledì 3 giugno 2026.

Allerta meteo oggi 3 giugno 2026 in Campania

Nel corso della giornata, dunque, potrebbero verificarsi possibili rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sul settore interno. Di seguito i principali scenari di evento ed effetti al suolo:

  • fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;
  • possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);
  • possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;
  • possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;
  • possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Il Comune di Napoli, per tutta la durata dell’allerta, ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e del Pontile Nord di Bagnoli, oltre a sospendere l’accesso alle spiagge pubbliche del territorio.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre