Lacrime nel Napoletano, Emanuela non ce l’ha fatta: è morta a 22 anni per un incidente

Caivano piange Emanuela De Angelis, la ragazza di soli 22 anni morta a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano.

Caivano in lacrime per Emanuela: morta a 22 anni per l’incidente

La giovane stava viaggiando in sella ad una moto guidata dal fratello maggiore, Alessandro, quando si sarebbero trovati improvvisamente di fronte due automobili ferme, probabilmente per un precedente tamponamento. Di qui lo schianto mortale che avrebbe fatto sbalzare i due ragazzi dal motociclo.

In particolare, Emanuela avrebbe battuto violentemente la testa sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. La ragazza è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove in pochi giorni, purtroppo, per le grave lesioni riportate alla testa, è deceduta.

Il fratello, invece, attualmente è ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli con vari traumi e fratture. I due ragazzi stavano tornando a casa dopo aver lavorato al bar gestito dalla famiglia, situato a Giugliano. La tragedia ha scosso l’intera comunità e soprattutto i familiari della vittima. Emanuela era l’ultima di tre fratelli, molto amata in famiglia e non solo.

Saranno le indagini a chiarire con esattezza le cause del sinistro e le circostanze che hanno determinato il decesso della giovane donna di Caivano, oltre al ferimento del fratello.