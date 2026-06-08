Bentornati al Sud, sono iniziate le riprese del film a Castellabate: attori e quando uscirà

Iniziano oggi, lunedì 8 giugno 2026, le riprese del film Bentornati al Sud, il sequel della saga con protagonisti Alessandro Siani e Claudio Bisio che sarà ambientato ancora una volta a Castellabate.

Castellabate, iniziano le riprese del film Bentornati al Sud

Dopo il successo di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, entrambi campioni di incassi, il duo comico torna a Castellabate, a distanza di 16 anni, per dare seguito alla storia che ha appassionato milioni di spettatori.

Insieme ai due protagonisti, Alessandro Siani e Claudio Bisio, torneranno anche altri volti noti dei film precedenti come Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

Le riprese dureranno circa 7 settimane e si svolgeranno in particolare tra le strade, i vicoli e le piazze di Castellabate. Altre scene saranno girate anche tra Roma e Milano. Il film dovrebbe essere disponibile nelle sale cinematografiche italiane tra fine 2026 e inizio 2027.

Intanto il Comune di Castellabate ha adottato uno specifico dispositivo di viabilità per consentire le riprese: “A partire da lunedì 8 giugno, il nostro territorio ospiterà le riprese del film Bentornati al Sud, che interesseranno diversi punti del Comune di Castellabate. Per consentire lo svolgimento delle attività cinematografiche, con Ordinanza del Comando di Polizia Municipale è stata disposta una regolamentazione temporanea della viabilità nel Capoluogo di Castellabate, con possibili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la SP61 e nelle strade limitrofe, nel periodo dall’8 al 13 giugno”.

“Invitiamo cittadini, residenti e visitatori a collaborare, seguendo la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale preposto. Siamo certi che, grazie alla collaborazione di tutti, questa esperienza rappresenterà un motivo di orgoglio per l’intera comunità e un’ulteriore opportunità di promozione del nostro territorio. Seguiranno aggiornamenti su altre strade e vie interessate”.