È morto Michele Crispo, addio al re dei confetti di Napoli. L’annuncio: “Profondo dolore”

Lutto nel mondo dell’imprenditoria napoletana per la scomparsa di Michele Crispo, fondatore dell’omonima azienda di confetti, particolarmente conosciuta nella provincia di Napoli e non solo.

Morto Michele Crispo: addio al re dei confetti di Napoli

La notizia è stata diffusa sui canali ufficiali dell’azienda che ha annunciato: “Con profondo dolore comunichiamo la scomparsa del nostro fondatore Michele Crispo. La sua visione, la sua passione e i valori che ha trasmesso continueranno a vivere ogni giorno nella nostra azienda e nel lavoro di tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui. Tutta la famiglia e l’azienda si stringono nel suo ricordo con affetto e gratitudine”.

I funerali si terranno domani, 9 giugno, alle ore 16:00 presso il Santuario di San Giuseppe Vesuviano, in piazza Garibaldi, luogo d’origine del fondatore del brand di confetti divenuto celebre in Italia e nel mondo.

La storia dell’azienda

Confetti Crispo nasce nell’800 nella piccola cittadina alle pendici del Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano. Presente sul mercato da ben 4 generazioni, il successo dell’azienda si lega alla nascita del primo laboratorio per la produzione di confetti poi diventato un punto di riferimento nel mondo degli eventi a livello nazionale.

Entusiasmo, passione per creare sempre nuovi prodotti e sensazioni sublimi di gusto, unite a capacità e qualità assoluta sono da sempre state le chiavi del successo aziendale. Elementi che hanno reso Confetti Crispo celebre in tutto il mondo, con esportazioni in ben 120 paesi del mondo.