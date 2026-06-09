Napoli nella Top 20 delle capitali mondiali del cibo: è l’unica città italiana in classifica

Napoli entra a far parte della classifica di Time Out, piattaforma leader nel turismo a livello globale, sulle città dove si mangia meglio al mondo nel 2026. Si tratta dell’unica città italiana inserita tra le 20 capitali mondiali del cibo.

Napoli tra le città dove si mangia meglio al mondo: la classifica

Le migliori città gastronomiche di Time Out sono state scelte sulla base di un sondaggio condotto su più di 24 mila persone, provenienti da tutto il mondo, che hanno valutato la qualità complessiva della cucina locale della propria città.

I dati sono stati poi incrociati alle valutazioni degli esperti gastronomici di Time Out, tra redattori e critici che hanno espresso le loro votazioni. Solo le città con il punteggio più alto sono entrate nella Top 20 finale, premiando le capitali culinarie globali.

A conquistare il primo posto è Lima, in Perù, seguita da Bangkok (Thailandia) e Città del Messico (Nord America). Napoli si colloca in 14esima posizione, non solo per la pizza, pietanza famosa in tutto il mondo, ma anche per altre prelibatezze della tradizione come la pasta alla genovese.

“Nessuno fa la pasta alla genovese come Salvatore Giugliano da Mimì alla Ferrovia, dove cipolle e manzo cotti lentamente si fondono in un ricco ragù servito su ziti e guarnito con basilico” – si legge nella descrizione degli esperti.

La classifica