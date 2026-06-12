Cosa fare in un giorno a Sorrento in estate: mare, panorami, eventi e sapori autentici da “Torna a Surriento”

Idee per le tue giornate estive, cosa fare a Sorrento anche se hai poco tempo e vuoi mettere insieme tramonti mozzafiato, sapori indimenticabili e tutto il fascino dei vicoletti della Penisola.

Idee per l’estate, cosa fare a Sorrento in un giorno

Sorrento è una di quelle destinazioni che riescono a conquistare in poche ore. Affacciata sul Golfo di Napoli, tra scorci mozzafiato, vicoli ricchi di storia e profumo di limoni, la città rappresenta una meta ideale per una gita estiva o per una vacanza più lunga. Ma cosa fare in un giorno a Sorrento? E soprattutto, dove fermarsi per assaporare la vera cucina della tradizione?

Mattina tra il centro storico e la Villa Comunale

La giornata può iniziare con una passeggiata nel cuore della città, tra Corso Italia e le caratteristiche stradine del centro storico. Fin dalle prime ore del mattino i bar e le caffetterie della via centrale si riempiono di persone per la colazione.

Imperdibile una sosta in Piazza Tasso, il salotto cittadino, prima di raggiungere il Chiostro di San Francesco e la Villa Comunale, uno dei punti panoramici più suggestivi della Campania.

Da qui lo sguardo spazia sul Vesuvio, sul Golfo di Napoli e sulle acque cristalline che rendono celebre la Penisola Sorrentina.

È il punto ideale per selfie e foto ricordo: l’azzurro del cielo incontra il mare e lo skyline del vulcano più famoso del mondo diventa la scenografia ideale di ogni ricordo.

Un tuffo nel mare della Penisola

Dopo aver esplorato il centro, l’estate invita inevitabilmente verso il mare. Marina Grande conserva ancora l’atmosfera dell’antico borgo dei pescatori, mentre Marina Piccola rappresenta uno dei punti di partenza privilegiati per escursioni verso Capri o per una semplice giornata di relax in spiaggia.

Anche per il 2026, Sorrento si riconferma Bandiera Blu: mare e servizi eccellenti nelle località di Puolo, Riviera di Massa, San Francesco e Tonnarella.

Per chi ama camminare, la zona offre numerosi sentieri panoramici e punti di osservazione spettacolari sul mare.

Estate a Sorrento: concerti, spettacoli e tradizioni

Nei mesi estivi la città si anima con un ricco calendario di eventi culturali, musicali e folkloristici. Tra gli appuntamenti più apprezzati figurano gli spettacoli musicali dedicati alla tradizione napoletana ospitati a Villa Fiorentino, in programma da giugno fino all’autunno.

L’intera Penisola Sorrentina propone inoltre rassegne culturali, concerti, incontri letterari, manifestazioni dedicate alle tradizioni locali e appuntamenti gastronomici che accompagnano residenti e visitatori per tutta la stagione estiva.

Nei dintorni non mancano sagre dedicate alle eccellenze del territorio, dai limoni ai prodotti tipici della tradizione campana, occasioni perfette per immergersi nell’identità autentica della costiera.

A pranzo o a cena da “Torna a Surriento”

Dopo una giornata tra mare, cultura e panorami, arriva il momento di concedersi una pausa all’insegna del gusto. In questo contesto, “Torna a Surriento” rappresenta una vera istituzione per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica autentica.

La trattoria è anche pizzeria e si trova in via Santa Lucia, raggiungibilissima in pochi minuti a piedi da piazza Tasso.

Qui la cucina è quella della la tradizione napoletana: piatti preparati con ingredienti selezionati e ricette tramandate nel tempo, dalla Nerano alla genovese, all’immancabile gnocco alla Sorrentina fino all’irresistibile ragù. Dai grandi classici della cucina campana alle specialità, ogni proposta racconta il territorio e la sua storia con tutta la simpatia ed il coinvolgimento dei gestori Nicola e Roberta per passare un momento che è molto di più di un semplice pranzo o cena: è un’esperienza da non perdere, accessibile per tutte le tasche.

Particolarmente apprezzata anche la pizza, realizzata secondo la tradizione partenopea, con impasti curati e materie prime di qualità.

Per chi volesse “invertire le priorità”, consigliamo di passare prima da “Torna a Surriento”, fare scorta di carboidrati con un “cuoppo” della migliore friggitoria napoletana – lo street food per eccellenza – e poi proseguire nella visita tra vicoli e panorami della città gustando crocchè, frittelle, frittatine ed arancini.

Una giornata che racchiude l’essenza della Campania

Tra panorami mozzafiato, tramonti sul Golfo, eventi estivi e sapori autentici, Sorrento riesce a condensare in una sola giornata alcune delle esperienze più belle del Sud Italia.

E se il mare e la storia rappresentano il cuore della città, la tavola resta uno degli elementi che più contribuiscono a renderla indimenticabile. Per questo una sosta da “Torna a Surriento” diventa il modo ideale per concludere una giornata alla scoperta della perla della Penisola Sorrentina, portando con sé non solo immagini spettacolari, ma anche il ricordo dei suoi sapori più autentici.

“Torna a Surriento”, dove si trova e contatti

“Torna a Surriento” si trova in via Santa Lucia 1-3, a pochissimi minuti a piedi dalla centralissima piazza Tasso a Sorrento.

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