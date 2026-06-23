ALLERTA METEO su tutta la Campania tra temporali, grandine e vento forte: da quando

La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi, martedì 23 giugno 2026 su tutta la Campania.

Allerta meteo su tutta la Campania oggi 23 giugno 2026

Si prevedono rovesci e temporali, anche intensi. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Il quadro meteo è caratterizzato da rapidi cambiamenti: per questo i fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da incertezza previsionale.

L’avviso diramato ai Comuni interessati dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento della acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

“Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento e alla grandine, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche” – si legge nella nota della Protezione Civile della Regione Campania.