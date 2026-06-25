Alvaro Morata e Alice Campello in vacanza a Napoli: pace fatta davanti alla pizza napoletana

Sono giunti a Napoli per trascorrere una piacevole pausa estiva Alvaro Morata e la moglie Alice Campello, il celebre calciatore e l’influencer che sembrano essere tornati ufficialmente insieme dopo l’annuncio della separazione.

Alvaro Morata e Alice Campello: la coppia in vacanza a Napoli

Dopo l’allontanamento comunicato da entrambi i coniugi, Alvaro Morata e Alice Campello sono apparsi più uniti e affiatati che mai, insieme nella città partenopea. Tra le meraviglie di Napoli, il calore del popolo partenopeo e le prelibatezze gastronomiche, sembra essere giunto finalmente il sereno in casa Morata.

L’attaccante spagnolo del Como e la nota influencer ed imprenditrice si sono presentati presso la pizzeria di Pierpaolo Battarra a Calata Capodichino per degustare la famosa pietanza partenopea. Proprio il titolare, che già lo scorso anno aveva accolto nel suo locale Angela Merkel, ha diffuso uno scatto della coppia sui social.

“Hanno mangiato la mia tipica frittatina e la pizza fritta, poi la signora Alice ha chiesto una Margherita con mozzarella di bufala e funghi porcini. Dopo averla gustata era felicissima e ha detto che era in assoluto la migliore pizza che avesse mai mangiato. Un commento che naturalmente ci ha riempiti di orgoglio” – ha raccontato Battarra a Il Mattino.

“Hanno promesso che torneranno a trovarci per la prossima vacanza a Napoli” – ha concluso. Morata e Campello hanno scelto Napoli come ultima tappa del loro viaggio romantico, iniziato giorni fa, in Costiera Amalfitana.