Casinò online a Napoli: cosa è cambiato dopo la chiusura delle sale fisiche

Nel corso del 2024 a Napoli e nei comuni dell’area vesuviana la fotografia del gioco autorizzato ha cambiato volto. La maggior parte della raccolta non passa più dalle sale slot di quartiere, ma dai conti aperti su piattaforme online. È un cambiamento strutturale, che si appoggia a una cornice normativa rivista nel biennio 2024-2025 e che ha conseguenze concrete su chi gioca, sui Comuni e sugli operatori autorizzati.

La nuova geografia del gioco napoletano

Secondo un’analisi pubblicata su Vesuvio Live a inizio 2026, la raccolta complessiva da gioco a Napoli ha superato i 3,44 miliardi di euro, con il 62,4% di volume oggi spostato sui canali online rispetto alle sale fisiche. Il dato è in linea con la tendenza nazionale e fotografa una migrazione partita anni prima del lockdown, ma diventata strutturale solo dopo la stretta su orari e collocazione dei locali tradizionali.

Nei comuni dell’hinterland gli orari rigidi delle sale (9-12 e 18-23) e le distanze imposte da scuole e parrocchie hanno ridotto progressivamente l’offerta fisica sul territorio. Chi continua a giocare lo fa quasi sempre da casa, su piattaforme certificate.

La riforma 2024-2025 e il nuovo perimetro delle concessioni

Il quadro normativo che regola oggi il gioco a distanza in Italia è stato ridisegnato dal Decreto Legislativo 41/2024 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2024 e dedicato al riordino del settore dei giochi pubblici. La riforma introduce un numero chiuso di concessioni per il gioco a distanza e un costo di accesso di 7 milioni di euro per ciascun concessionario, oltre all’obbligo di destinare lo 0,2% dei ricavi a campagne di gioco responsabile, fino a un massimo di un milione di euro all’anno per operatore.

La differenza rispetto al passato è doppia. La licenza non è più rilasciata a sportello ma su procedura competitiva, e ogni operatore opera obbligatoriamente con un dominio .it, sistemi di autenticazione a più fattori e protocolli antiriciclaggio coerenti con il D.Lgs. 231/2007.

Chi sono oggi gli operatori autorizzati

Per chi vuole orientarsi senza rischi, l’elenco dei casinò online ADM , un tempo conosciuti con la sigla AAMS, coincide oggi con le 52 concessioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ogni concessione è identificata da un numero di licenza che ciascun operatore è tenuto a esporre nel footer del proprio sito, accanto ai loghi degli enti di certificazione indipendenti (eCOGRA, iTech Labs, GLI).

Tutti gli altri portali che propongono casinò online a utenti italiani senza concessione ADM operano fuori dal perimetro legale. Solo nell’ultimo ciclo amministrativo l’Agenzia ha inibito oltre 11.000 domini privi di licenza. Sono numeri che restituiscono la dimensione del mercato e che spiegano perché, prima di aprire un conto, valga la pena verificare la presenza dell’operatore nel registro pubblico ADM.

Tutele del giocatore e Registro Unico Autoesclusioni

La cornice ADM impone agli operatori autorizzati una serie di tutele che vanno oltre la verifica della licenza. Il KYC (Know Your Customer) è obbligatorio entro trenta giorni dalla registrazione, con sospensione automatica del conto in caso contrario. L’adesione al Registro Unico delle Autoesclusioni è prevista per tutti i concessionari, e l’utente ha la possibilità di impostare limiti di spesa e di tempo configurabili dal proprio profilo, validi su tutte le piattaforme su cui è registrato.

A questi strumenti si aggiungono i servizi territoriali. In Campania, per esempio, Assoutenti ha promosso negli anni progetti di prevenzione come «P.I.N. For Life», mentre il Telefono Verde dell’Istituto Superiore di Sanità (800 55 88 22) rimane il riferimento nazionale per chi vuole un primo orientamento sul gioco patologico.

Cosa cambia per i Comuni dell’area vesuviana

La migrazione online ha conseguenze anche sui bilanci comunali. Le entrate da concessioni di sale slot, da anni in calo nei comuni vesuviani, sono in parte compensate dai proventi statali distribuiti agli enti locali. Il controllo del fenomeno, però, si è spostato dal piano urbanistico a quello della vigilanza sui canali digitali.

Resta centrale il ruolo delle ordinanze comunali su orari e collocazione delle sale fisiche residue, strumenti che hanno effetto sul tessuto urbano ma non possono incidere sull’offerta online, regolata a livello nazionale dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per chi gioca, il consiglio operativo resta lo stesso indicato dalle autorità. Prima di aprire un conto vale la pena verificare numero di concessione, dominio .it e loghi degli enti di certificazione, perché è solo dentro quel perimetro che il giocatore trova tutele effettive sui fondi depositati, sulla correttezza dei pagamenti e sui propri dati personali.