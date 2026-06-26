Riapre il Parco Virgiliano: tornano la piazza e il belvedere tra i più belli di Napoli

Riapre il Parco Virgiliano di Napoli: a partire da sabato, 27 giugno, tornerà ad essere accessibile a cittadini, visitatori e turisti, seppur in forma parziale.

Napoli, riapre il Parco Virgiliano: accessibili belvedere e piazza

Nello specifico saranno aperti il piazzale d’ingresso, il viale nord, i belvedere e la piazza adiacente all’ingresso di via Tito Lucrezio Caro. L’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, ha ritenuto opportuno procedere con una riapertura graduale, con l’obiettivo di restituire quanto prima alla città uno dei suoi più importanti polmoni verdi, pur in presenza di lavori ancora in corso.

Sono, infatti, in fase di completamento gli interventi di “Restauro del Parco Virgiliano”, che hanno riguardato in particolare il portale monumentale e il piazzale d’ingresso. Restano da ultimare alcune finiture, come il rivestimento delle sedute e la sistemazione delle aree verdi circostanti.

Proseguono anche i lavori previsti dal più ampio progetto di “Riqualificazione del Parco Virgiliano” che propone un rinnovamente delle aree verdi, dei servizi, delle aree gioco, la cavea e la fontana. Interventi che puntano a migliorare ulteriormente la qualità, l’accessibilità e la fruibilità dell’intero parco e che saranno ultimati nel corso del 2027.

La riapertura, anche se parziale, rappresenta un primo importante passo verso la completa restituzione del Parco Virgiliano alla città, all’interno di un percorso di rigenerazione che ne valorizza il ruolo paesaggistico, sociale e identitario. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario degli eventi cinematografici in programma all’interno del Parco.