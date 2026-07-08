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Follia a Napoli, tenta di rubare la mitra di San Gennaro: è l’oggetto più prezioso al mondo

Lug 08, 2026 - Veronica Ronza

Arrestato l’uomo che questa mattina, a Napoli, avrebbe tentato di portare via la mitra di San Gennaro, il prezioso copricapo posto sul busto della statua che si trova all’interno del Duomo.

Napoli, entra nel Duomo per rubare la mitra di San Gennaro

Sarebbe stato un 43enne extracomunitario ad introdursi all’interno della cattedrale per poi avvicinarsi all’altare dove è esposto il busto di San Gennaro. In quel momento avrebbe afferrato il copricapo posto sulla statua, cercando poi di allontanarsi in fretta.

Uno dei custodi presente sul posto avrebbe notato la fuga sospetta dell’uomo, provvedendo ad allertare subito le forze dell’ordine. Con l’ausilio delle telecamere poste davanti al sagrato e il supporto di una pattuglia dell’Esercito, la Centrale operativa del comando provinciale di Napoli ha individuato e fermato il soggetto.

Con l’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, il 43enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato ed ora è in attesa di giudizio. Il copricapo di San Gennaro è stato recuperato e riposizionato sul busto.

La mitra è formata da 3964 pietre preziose, 198 smeraldi, 168 rubini, 3.328 diamanti, raggiungendo i 18 kg di peso. Si tratta dell’oggetto più prezioso al mondo.

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duomoSan Gennaro
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre