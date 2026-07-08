Una bambina di 12 anni è morta a Napoli: è precipitata da una finestra al decimo piano
Lug 08, 2026 - Veronica Ronza
Tragedia a Napoli, nel quartiere Scampia, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal decimo piano di un palazzo.
Scampia, bambina di 12 anni morta: precipitata dall’alto
Il dramma si sarebbe consumato poche ore fa in via Labriola, nella zona dei Sette Palazzi. Qui la bambina si sarebbe schiantata sull’asfalto, dopo essere caduta dalla finestra della camera da letto della sua abitazione, situata al decimo piano.
Al momento non si conosce la dinamica della vicenda ma non si esclude nessuna pista. Stando a quanto rende noto Il Mattino, pare che in casa, al momento dell’impatto, ci fosse la mamma. Restano da capire le modalità di quello che potrebbe rivelarsi un drammatico incidente, un tentativo di suicidio o ben altro.
La piccola avrebbe riportato traumi gravissimi alla testa e lesioni fatali in tutto il corpo, perdendo la vita probabilmente sul colpo.