Il New York Times celebra la pizza napoletana: “Da provare almeno una volta nella vita”

La pizza napoletana conquista ancora una volta il New York Times: la critica gastronomica Ligaya Mishan, tra le più influenti al mondo, ha inserito la pizza di Pepe in Grani tra le pietanze da mangiare almeno una volta nella vita.

Pizza napoletana sul New York Times: tra le specialità del mondo

Il celebre quotidiano statunitense esalta ancora una volta la cultura e la tradizione partenopea, riservando alla pizza un posto d’eccezione tra le specialità culinarie del mondo. In uno degli articoli pubblicati a firma di Ligaya Mishan, la specialità campana figura tra le prelibatezze che tutti dovrebbero assaggiare, almeno per una volta nel corso della vita.

“Volevo considerare tutti i sapori e le consistenze del mondo. Per esempio, nella mia lista non c’è nulla dalla Francia. Mi interessava piuttosto chiedermi cosa significhi conoscere davvero il cibo e i modi in cui le persone hanno mangiato nel tempo” – ha sottolineato Mishan.

L’elenco spazia tra i cinque continenti, comprendendo i piatti tipici più disparati, dall’India alla Cina, passando per la Spagna, il Giappone, le Filippine, Messico, Camerun, Iran, Singapore, Hawaii e naturalmente l’Italia, rappresentata da una specifica pizza nata nel cuore della Campania.

Si tratta della pizza Sensazione di Costiera, la celebre pizza di Franco Pepe, a capo dell’affermata pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo (in provincia di Salerno), fatta con acchiughe di Cetara, aglio disitratato, pomodoro ramato, peperoncino, prezzemolo e zest di limone.

“Ogni ingrediente della pizzeria alle porte di Napoli è legato al luogo da cui proviene: pomodori della Costiera Amalfitana raccolti maturi sulla pianta, alici del borgo marinaro di Cetara e limoni coltivati a Sorrento, affacciati sul golfo. Non sono l’unica a sostenere che Franco Pepe sia il più grande pizzaiolo del mondo” – sottolinea la giornalista.

Un altro prestigioso riconoscimento per il pizzaiolo casertano che più volte si è qualificato tra i primi pizzaioli al mondo, punto di riferimento per la cultura gastronomica napoletana e campana.