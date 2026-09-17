Atelier Box arriva in Italia: il savoir-faire parigino nei regali aziendali

Parigi, settembre 2026. Atelier Box, società parigina specializzata nella creazione di Regali aziendali personalizzati, annuncia ufficialmente il proprio lancio sul mercato italiano. Dopo quattro anni di attività in Francia e oltre 1.500 clienti accompagnati, l’azienda apre una nuova fase del proprio sviluppo internazionale, mettendo a disposizione delle imprese italiane un servizio completo che unisce creatività, prodotti di qualità, personalizzazione e gestione logistica.

L’arrivo in Italia risponde a una trasformazione profonda del regalo professionale. Sempre più aziende cercano soluzioni capaci di rappresentare realmente la propria identità e di creare un legame duraturo con clienti, collaboratori e partner. Il semplice oggetto promozionale lascia così spazio a esperienze più curate, pensate in funzione del destinatario, del messaggio e dell’occasione.

Un progetto nato a Parigi quattro anni fa

Atelier Box nasce a Parigi con l’obiettivo di ripensare il modo in cui le aziende immaginano e realizzano i propri regali. Il progetto si fonda su un principio semplice: un dono professionale efficace non dovrebbe essere soltanto bello, ma anche coerente con l’identità dell’impresa che lo offre.

In quattro anni, Atelier Box ha sviluppato un metodo che parte dall’ascolto del cliente. Ogni progetto viene costruito considerando il pubblico, il budget, le tempistiche, il numero di destinatari e il risultato desiderato. L’azienda può intervenire su tutte le fasi, dall’ideazione alla selezione dei prodotti, fino alla personalizzazione del packaging, alla preparazione dei singoli pacchi e alla consegna.

Questo approccio ha permesso ad Atelier Box di accompagnare più di 1.500 clienti, tra cui grandi gruppi internazionali come Air France, Hermès, BCG, KFC, PayPal, Allianz, CBRE, Kering, Coca-Cola e LinkedIn.

Il regalo aziendale diventa un’esperienza di marca

Un regalo destinato a un collaboratore o a un cliente rappresenta un punto di contatto concreto con l’azienda. Il prodotto scelto, la qualità dei materiali, i colori, il messaggio inserito nella confezione e il momento della consegna contribuiscono insieme alla percezione del marchio.

Per questa ragione, Atelier Box non propone un modello unico. Ogni progetto può essere adattato all’identità visiva e agli obiettivi del cliente. Le imprese possono scegliere una composizione completamente su misura oppure farsi guidare nella selezione di prodotti adatti a una determinata occasione.

Le soluzioni vengono pensate per campagne di fine anno, programmi di onboarding, anniversari aziendali, eventi, seminari, operazioni commerciali, iniziative di fidelizzazione e ringraziamenti rivolti ai clienti. I progetti possono riguardare poche decine di destinatari oppure campagne più ampie distribuite in diverse località.

Box personalizzate e marchi riconosciuti

Il catalogo di Atelier Box comprende prodotti lifestyle, accessori, articoli tessili, oggetti per l’ufficio, proposte gastronomiche e regali tecnologici. L’azienda collabora inoltre con marchi internazionali riconosciuti, selezionati per la qualità, il design e la capacità di inserirsi in progetti professionali di alto livello.

Tra i marchi presenti nel portafoglio figurano Rains, Samsonite, Nike, Adidas, S.T. Dupont, Trudon, Bang & Olufsen e Stanley/Stella. A seconda del prodotto, sono disponibili diverse tecniche di personalizzazione, come la stampa, il ricamo, l’incisione e la creazione di confezioni dedicate.

La selezione non segue soltanto criteri estetici. Atelier Box presta attenzione all’utilità del prodotto, alla sua durata e alla coerenza con i valori dell’impresa. Un regalo utilizzato frequentemente continua infatti a raccontare il marchio molto tempo dopo la consegna.

Un servizio completo, dall’idea alla consegna

Uno degli aspetti centrali dell’offerta è la semplificazione del progetto per il cliente. La gestione di una campagna di regali aziendali può diventare complessa quando coinvolge più prodotti, personalizzazioni differenti, numerosi indirizzi e scadenze precise.

Atelier Box coordina i diversi interlocutori e centralizza l’intero processo. Il servizio può comprendere la ricerca dei prodotti, la realizzazione delle proposte creative, la produzione, il controllo, l’assemblaggio delle box, lo stoccaggio e la spedizione.

Le aziende possono richiedere consegne verso una sede centrale oppure invii individuali direttamente ai domicili dei collaboratori e agli indirizzi dei clienti. Questa soluzione è particolarmente utile per i gruppi con team distribuiti in più città o con una presenza internazionale.

Atelier Box può inoltre creare negozi online dedicati attraverso i quali i destinatari scelgono un prodotto, indicano la propria taglia o inseriscono autonomamente l’indirizzo di consegna. L’impresa mantiene così il controllo dell’operazione, mentre la gestione quotidiana viene semplificata.

Un servizio pensato per il mercato italiano

Con il lancio di Atelier Box Italia, le aziende italiane possono ora accedere direttamente all’offerta attraverso una piattaforma dedicata. Il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, comprese la Campania e le altre regioni del Mezzogiorno.

L’obiettivo non è applicare una formula standardizzata, ma adattare l’esperienza acquisita a Parigi alle esigenze delle imprese italiane. Ogni cliente viene accompagnato nella definizione del progetto, con particolare attenzione alla qualità della proposta, alla chiarezza degli scambi e al rispetto delle tempistiche.

La presenza di un unico interlocutore consente di coordinare più facilmente le diverse fasi e di anticipare le eventuali difficoltà legate alla produzione o alla logistica. Questo accompagnamento è particolarmente importante nei periodi più intensi dell’anno, quando la pianificazione diventa determinante per garantire una consegna puntuale.

Una nuova tappa nello sviluppo internazionale

L’ingresso nel mercato italiano rappresenta una tappa importante nella crescita di Atelier Box. Dopo avere consolidato la propria esperienza in Francia, l’azienda punta a costruire relazioni durature con imprese italiane di ogni dimensione, dalle realtà in crescita ai gruppi internazionali.

In un momento in cui le relazioni professionali sono sempre più digitali, il regalo aziendale conserva una forza particolare. È un gesto concreto, capace di esprimere attenzione e riconoscenza. Quando viene progettato con cura, può trasformarsi in uno strumento di comunicazione, rafforzare il senso di appartenenza e lasciare un ricordo positivo.

Con il lancio in Italia, Atelier Box porta sul mercato il proprio savoir-faire parigino e una visione precisa: creare regali professionali che non vengano semplicemente ricevuti, ma che siano scelti con attenzione, utilizzati nel tempo e ricordati.