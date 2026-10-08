Travolto da un muro crollato mentre lavora, dramma in Campania: è morto a 46 anni

Tragedia sul lavoro nel Beneventano dove un operaio di 46 anni è morto a seguito del crollo di un muro mentre svolgeva le sue mansioni.

Tragedia sul lavoro: è morto un operaio di 46 anni

Si chiamava Antonio Simeone, era originario di Montesano sulla Marcellana (in provincia di Salerno) ed aveva 46 anni, l’ennesima vittima stroncata sul posto di lavoro in Campania. Il tragico incidente si sarebbe verificato nella mattinata di ieri, all’interno della sede dove la ditta stava svolgendo lavori di muratura.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il 46enne sarebbe stato travolto dal crollo di un muro proprio mentre lavorava. Una scena drammatica, consumata sotto gli occhi dei suoi colleghi, che hanno provveduto ad allertare immediatamente i soccorsi. Giunti sul posto, purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Montesarchio e della stazione di San Leucio del Sannio per effettuare gli accertamenti del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda. Presenti anche i funzionari dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asl.

La zona interessata dal crollo è stata posta sotto sequestro così da consentire i rilievi necessari per far luce sull’accaduto. Sono in corso anche verifiche sulle condizioni contrattuali del dipendente e il rispetto delle misure previste per la sicurezza sul lavoro. Le attività attualmente sono state sospese.

“Morti così non dovrebbero mai verificarsi. Si esce la mattina per lavoro e poi non si rincasa più: è assurdo” – ha commentato il sindaco di Apollosa.