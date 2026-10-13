Massacrato per difendere le figlie, la moglie: “Ragazzi accaniti e inferociti, lui era a terra”

Sarebbe ancora ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli l’uomo, di 48 anni, aggredito brutalmente da un gruppo di ragazzi, lo scorso sabato al Vomero, per aver difeso le sue figlie. Con lui anche la moglie, sconvolta dall’accaduto e in apprensione per il marito e le loro figlie.

Vomero, aggredito in difesa delle figlie: parla la moglie

“Era un sabato tranquillo, ma all’una circa abbiamo ricevuto una telefonata che ci ha sconvolto. Era mia nipote, mi ha detto che alcune ragazze stavano picchiando le nostre due figlie. Io e mio marito siamo montati sullo scooter e, in pochi minuti, le abbiamo raggiunte” – ha raccontato la donna in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno.

Giunti sul posto, si sarebbero fatti largo tra la folla. Il papà sarebbe venuto a conoscenza, stesso sul posto, del coinvolgimento anche di un ragazzo, decidendo di avvicinarsi proprio a lui per chiedere spiegazioni. In quel momento la situazione sarebbe precipitata: l’uomo sarebbe stato spinto sull’asfalto, massacrato di calci e pugni da un branco di giovani.

Mentre si trovava a terra dolorante, accidentalmente un autocompattatore dei rifiuti gli avrebbe schiacciato la gamba. Le immagini, diffuse sui social, mostrano proprio l’uomo privo di forze, con l’arto sanguinante, disteso sull’asfalto, dopo un pestaggio brutale, massima espressione di una violenza inaudita che merita attenzione e giustizia.

“Io ero con le ragazze, poi ho visto mio marito lì disteso: era stato lasciato solo. Non temo per me, ma sono spaventata per le mie figlie che sono state anche minacciate. Hanno denunciato circa una decina di ragazzi coinvolti nell’aggressione di mio marito. Al momento nessuno dei genitori mi ha chiamato per scusarsi. Mi sono rifiutata di vedere le immagini. In tanti mi hanno detto che quei ragazzi erano accaniti, inferociti contro mio marito che era a terra” – ha concluso la donna.