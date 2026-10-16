Incendio a Napoli, fiamme e nube di fumo nero. Il sindaco: “Chiudete porte e finestre”

Un grave incendio è divampato in queste ultime ore in via Brin, nella periferia est di Napoli, sprigionando una nube di fumo nero che sta interessando soprattutto la zona di San Giovanni a Teduccio. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato un capannone.

Napoli, incendio in via Brin: fumo e fiamme

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco che hanno cercato di domare le fiamme. Le operazioni sono in corso di spegnimento ed e’ stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) istituito presso la Prefettura di Napoli. In via precauzionale, il Comune di Napoli ha emanato una serie di disposizioni.

Si tratta di un insieme di indicazioni, in attesa di ulteriori sviluppi, rivolti ai residenti e a chi lavora nell’area interessata dal rogo. Per quanto riguarda i comportamenti da tenere all’aperto e in casa si raccomanda di:

Evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) fino al termine dell’emergenza. Evitare di osservare la nube anche da lontano, poiché i venti potrebbero causare l’inalazione di sostanze irritanti per l’apparato respiratorio;

(inclusi balconi e terrazzi) fino al termine dell’emergenza. Evitare di osservare la nube anche da lontano, poiché i venti potrebbero causare l’inalazione di sostanze irritanti per l’apparato respiratorio; Chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altra apertura verso l’esterno;

e qualsiasi altra apertura verso l’esterno; Spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o sistemi di ricircolo dell’aria; Evitare di stendere indumenti e biancheria all’aria aperta.

Per l’igiene e la sicurezza alimentare è necessario lavare con estrema cura e abbondante acqua frutta, ortaggi e verdura prima del consumo. In presenza di fumo diretto:

Coprire immediatamente naso e bocca con un panno umido;

Cercare subito riparo al chiuso ed evitare di fare respiri profondi.

Coloro che dovessero avvertire sintomi quali bruciore o difficoltà respiratorie sono invitati a contattare tempestivamente il proprio medico curante o a rivolgersi al Pronto Soccorso più vicino. Si raccomanda a tutti i datori di lavoro con sedi operative nella zona interessata di adottare ogni misura precauzionale idonea a tutelare la salute del personale, in attesa dei successivi aggiornamenti e rilievi forniti dall’ARPAC.