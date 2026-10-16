Arriva la svolta climatica per Halloween e Ponte di Ognissanti: che tempo farà
Ott 16, 2026 - Veronica Ronza
Meteo a Napoli
Meteo – Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo, il ponte di Ognissanti 2026, tra Halloween e primo novembre, potrebbe riservare alcune sorprese sul fronte climatico, favorendo l’avanzata di un temporaneo campo anticiclonico che potrebbe influenzare il tempo su tutta Italia.
Meteo, Ponte di Ognissanti 2026: che tempo farà
Secondo le stime de Il Meteo, nella parte conclusiva del mese una vasta saccatura atlantica richiamerà la risalita di un campo anticiclonico supportato da masse d’aria calde di estrazione subtropicale. Il fenomeno meteorologico si tradurrebbe per l’Italia in un tempo prevalentemente stabile e soleggiato, addirittura caldo.
Una parentesi soleggiata che si lascerebbe alle spalle l’ondata di maltempo delle settimane precedenti che ha provocato non pochi danni e disagi alla cittadinanza, anche in Campania. Con l’arrivo della bolla anticiclonica, infatti, le temperature, infatti, potrebbero superare la media climatica di almeno 3-4 gradi. Una configurazione che, oltre ai giorni festivi, potrebbe estendersi anche alla prima parte del mese di novembre, causando una ulteriore battuta d’arresto per la stagione autunnale.
Un vero e proprio blocco anticiclonico, dunque, che potrebbe durare anche diversi giorni. Al momento, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza i tempi di questo ritorno quasi primaverile. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.