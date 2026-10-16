Domenica 18 ottobre, in piazza Santa Croce per la seconda edizione dell’iniziativa promossa dall’Inner Wheel Club di Torre del Greco e Comuni Vesuviani, sarà presente il camper sanitario dell’ASL Napoli 3 Sud per visite, screening e informazioni sui programmi di prevenzione contro i tumori femminili.

Il corteo attraverserà le strade della città

Oltre ai camper sanitari per gli screening, avrà inizio una marcia “rosa”. Il via alle ore 9:30 a Corso Vittorio Emanuele 131, all’incrocio con via Circumvallazione. Da qui partirà il corteo, che attraverserà via Roma e via Salvator Noto per raggiungere Piazza Santa Croce.

La piazza ospiterà il momento conclusivo della manifestazione, con interventi istituzionali e attività di divulgazione scientifica dedicate alla prevenzione oncologica.

I partecipanti sono invitati ad indossare qualcosa di colore rosa, per testimoniare la propria vicinanza alla causa e contribuire a diffondere il messaggio dell’iniziativa.

In Piazza Santa Croce screening oncologici gratuiti

Ricordiamo che dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in Piazza Santa Croce sarà operativo il camper sanitario dell’ASL Napoli 3 Sud. L’équipe medica sarà a disposizione per chiunque voglia visitarsi per effettuare screening oncologici gratuiti, tra cui Pap-test e HPV-test, oltre a fornire informazioni e indicazioni per le prenotazioni.



