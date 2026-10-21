Chiuso raccordo tra A1 e A30, la protesta continua in Campania: supermercati ancora vuoti

Mentre i blocchi allentano la presa tra Puglia e Sicilia, a seguito del tavolo con gli autotrasportatori in Prefettura a Milano con il vicepremier Matteo Salvini, in Calabria e Campania la protesta continua spedita e proseguirà almeno fino al prossimo 27 ottobre, data prevista per il secondo incontro.

La protesta continua in Calabria e Campania: ancora blocchi

La mobilitazione contro il caro carburanti e l’aumento vertiginoso dei prezzi di produzione anche oggi, dalle prime ore del mattino, sta causando disagi alla circolazione. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nella zona di Caserta Sud, contiuano a registrarsi lunghe file di mezzi pesanti, così come sull’A30 Caserta-Salerno.

Intanto i supermercati continuano a svuotarsi così come le stazioni di rifornimento, dove dalla serata di ieri si sono accumulate file interminabili di auto intente a rifornirsi. Con il mantenimento dei presidi per altri 6 giorni e oltre, dunque, la carenza di generi alimentari, beni essenziali e carburante inizia a diventare un problema concreto.

Il ministro Salvini ha promesso uno stanziamento immediato di 480 milioni che potrebbero arrivare ad un miliardo con i primi pagamenti previsti nel giro di poche ore. Il 27 ottobre ci sarà poi un secondo tavolo dove verrà stabilita la fase 2 e verificato l’avvio dei pagamenti. “Iniziamo a erogare i contributi sui 430 milioni, che ora sono diventati 480 milioni circa” – ha evidenziato Salvini. Avrebbe poi promesso nuove risorse verso settembre e ottobre mentre il credito d’imposta è fissato per il 2027.

Campania e Calabria hanno, però, deciso di portare avanti la protesta. Dalla Fedralog (Calabria) fanno sapere di “non ritenersi soddisfatti perché all’esito del confronto non sono emersi nuovi impegni da parte del governo se non lo sblocco di risorse già in precedenza stanziate, somme del 2025 che aspettavamo da mesi”.