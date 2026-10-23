Napoli non molla, la protesta al porto non è finita: resta il blocco al varco Bausan

Contrariamente a quanto riportato da alcune testate nazionali, nonostante la protesta dei trasportatori sia ormai giunta al termine quasi ovunque, resta attivo il presidio al porto di Napoli, nella zona del varco Bausan.

La protesta continua al porto di Napoli: varco Bausan bloccato

Basta guardare le immagini, diffuse in tempo reale da Vesuvio Live, per comprendere la portata del blocco che ancora permane nell’area del porto partenopeo: i manifestanti, ancora attivi sul posto, hanno dichiarato l’intenzione di non retrocedere nemmeno di un passo, portando avanti la loro protesta pacifica.

In molti hanno lamentato l’intervento poco risolutivo del Governo che, attraverso il nuovo decreto emanato, non avrebbe fatto altro che avviare l’erogazione di pagamenti già promessi in precedenza e mai arrivati. Nessuna forte risposta politica, dunque, né a favore della categoria di lavoratori nè soprattutto risolutiva della condizione drammatica di migliaia di famiglie, impossibilitate ad arrivare a fine mese.

Il carovita pesa enormemente sulla vita dei cittadini ma poco o nulla è stato fatto in merito. Di qui la decisione di proseguire la mobilitazione, pur avendo perso l’appoggio di altri colleghi: i blocchi, infatti, sono terminati un po’ ovunque in Campania, con strade tornate libere, stazioni di carburante in via di rifornimento e supermercati già pronti per tornare a riempire gli scaffali.