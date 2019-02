Bimbo di 3 anni trovato in strada da solo di notte: i genitori dormivano

È stato trovato un bambino di soli tre anni che in tarda notte di aggirava per strada smarrito e spaventato. Il bimbo indossava il pigiama e aveva tra le mani un joystick della Play Station. I Carabinieri che lo hanno avvistato in via Nicola Romeo a Sant’Antimo sono subito intervenuti trasportando il bambino infreddolito in caserma, dove gli è stato dato da mangiare e da bere.

Subito dopo hanno allertato il 118, dove i medici lo hanno visitato per accertarsi delle condizioni del bambino. A parte tanto spavento, hanno confermato la sua buona salute fisica. Dopo aver tranquillizzato il piccolo, i Carabinieri hanno rintracciato la mamma, che si è giustificata dicendo che il piccolo era scappato mentre lei e il marito si erano addormentati, approfittando anche della serratura rotta della porta.

Ovviamente la madre e il padre, che fa il parcheggiatore abusivo a Caivano, sono stati denunciati.