Attimi di paura questa mattina alla Reggia di Caserta, dove si è avuto un principio di incendio al primo piano. In una delle stanze del complesso borbonico, usata come guardaroba, si sono sviluppate delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti in maniera tempestiva e hanno domato facilmente la situazione.

L’incendio è fortunatamente rimasto circoscritto a quel locale, non propagandosi altrove. Secondo le notizie fino ad ora diffuse non ci sarebbero né intossicati né danni al gioiello vanvitelliano. Il più grande timore era, infatti, che la struttura o qualche preziosissimo manufatto del palazzo reale potesse venire intaccato.

“Si è trattato di un principio di incendio immediatamente domato dai vigili del fuoco. Non è stato necessario evacuare il museo e il palazzo. Ringrazio il personale per la prontezza di intervento e la professionalità dimostrata, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine”. È quanto scrive in una nota la direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei.