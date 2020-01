Tragedia a Casoria, nel Napoletano, dove una donna è morta dopo essere precipitata dal secondo piano della propria abitazione. Stava lavando i vetri quando, secondo le prime ipotesi formulate, potrebbe aver perso l’equilibrio.

È dunque caduta schiantandosi sull’asfalto: per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento tempestivo di un’ambulanza del 118. La donna è morta pochi minuti dopo e non è riuscita a giungere in vita al pronto soccorso. I medici, dunque, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno svolgendo le indagini di rito. Al momento sembra che si sia trattato un drammatico incidente domestico.