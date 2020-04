Napoli– Durante la giornata di ieri un uomo di 55 anni originario del Bangladesh e positivo al Coronavirus è stato fermato dalla polizia nel quartiere Sanità. L’uomo, come riporta Cronache della Campania, si era allontanato da casa senza nessun motivo.

Coronavirus: quali sono i sintomi, come si trasmette e come si previene.

Durante la quarantena uscire di casa è diventato un vero e proprio lusso, eccezion fatta ovviamente per comprovate necessità come fare la spesa. Non era però questo il caso dell’uomo del Bangladesh che è stato fermato in via Fontanelle, a due passi dall’omonimo cimitero, e denunciato in stato di libertà per delitto colposo contro la salute pubblica e sanzionato per essersi allontanato dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

L’uomo infatti ha messo a rischio la salute di tutto il quartiere della Sanità uscendo di casa con il Coronavirus. Un gesto che dimostra la sua noncuranza rispetto alla salute del prossimo. Basta poco infatti per creare un nuovo focolaio. L’uomo potrebbe aver avuto contatti diretti o indiretti con altre persone, in qualsiasi modo, dal supermercato a un incontro fortuito per strada.

La situazione è molto delicata, questo è certo, ma proprio per questo bisogna fare attenzione e pensare al bene di tutti oltre che alla propria salute. Bisogna rispettare in maniera rigorosa tutte le direttive del Governo volte a sconfiggere la pandemia.