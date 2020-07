Il sito del Ministero della Salute ha diffuso i dati relativi al coronavirus in Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 18 luglio. Oggi sono stati registrati 249 casi, in leggera salita rispetto a ieri, per un totale di 244.216 da inizio pandemia. Salgono anche i decessi, 14 in 24 ore. Ieri si erano avuti 233 casi e 11 decessi.

Questi i dati:

Il numero totale del decessi raggiunge quota 35.042 persone. Dei 14 decessi, 10 sono della Lombardia, 2 del Veneto, 1 del Lazio e dell’Emilia Romagna. Aumentano invece i guariti (323 nelle ultime 24 ore contro i 237 di ieri) per un totale di 196.806. Scende di 88 unità il numero degli attualmente positivi che ora sono 12.368 in tutta Italia. La Lombardia registra ancora il maggior numero di casi (88), seguita dall’Emilia Romagna (40) contro i 15 della Campania. Leggero incremento di casi anche in Calabria (7). Solo in tre Regioni si registrano 0 casi (Valle d’Aosta, Molise e Basilicata). Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (a quota 50) mentre scendono di 14 i ricoverati con sintomi (757), le persone in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74).