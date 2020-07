Consueto appuntamento con l’Unità di Crisi della Regione Campania, che trasmette il bollettino di oggi, venerdì 31 luglio, sull’emergenza coronavirus. I positivi di oggi, come aveva già anticipato il governatore De Luca in conferenza stampa, sono 9.

Questo il bollettino del 31 luglio in Campania:

Positivi del giorno: 9

Tamponi del giorno: 2.973

Totale positivi: 4.999

Totale tamponi: 332.836

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 435

Guariti del giorno: 12

Totale guariti: 4.169

CORONAVIRUS-IL BOLLETTINO DI IERI IN CAMPANIA

Queste le parole di Vincenzo De Luca a proposito dei 9 positivi registrati oggi: “La situazione non è assolutamente drammatica, su questi 9 contagi non abbiamo nessun nuovo contagio. Tutti sono il risultato del tracciamento dei contatti a partire da chi era positivo.

Non bisogna nascondere il problema e individuare oggi tutti i contratti a costo di far emergere qualche positivo in più. Di questi quasi tutti sono derivanti da ricostruzioni di contatti, qualche caso di irresponsabilità c’è. Un contagio a Mercato San Severino è un contatto indiretto di un signore che aveva fatto un viaggio in Albania, poi contatti tra famigliari di positivi, un cameriere di un ristorante in costiera e altri derivanti da un dentista che era andato in Albania e siamo facendo gli screening sui pazienti.

Ma se vai in Albania fatti il tampone, due/tre volte di seguito. Dobbiamo fare conto con comportamenti di superficialità e irresponsabilità”, ha concluso De Luca.