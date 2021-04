Bollettino vaccinazioni Campania 9 aprile

Continuano le vaccinazioni in Campania: la Regione, come ogni giorno trasmette il bollettino del numero delle persone che hanno ricevuto il vaccino fino ad oggi, 9 aprile 2021. Alle ore 12 di oggi sono stati complessivamente vaccinati con la prima dose 745.839 cittadini, 22.610 rispetto a ieri: di questi 279.348 (+6.091) hanno ricevuto la seconda dose.. Rispetto ai dati di ieri si nota nella campagna vaccinale un’accelerazione evidente (ieri erano 23.859 le nuove vaccinazioni effettuate).

In riferimento al bollettino di oggi, la Regione ricorda che per molte categorie è ancora aperta la piattaforma per le adesioni, e che la percentuale dei vaccinati varia dunque in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni.

Questo il grafico delle vaccinazioni effettuate in Campania fino ad oggi, venerdì 9 aprile, e divise per categorie:

Il maggior numero di vaccinati si registra ancora una volta tra gli over 80, con 305.460 somministrazioni (+7.363 rispetto a ieri) e 119.777 cittadini che hanno ricevuto anche la seconda dose (+4.718). La percentuale più alta di vaccinati però è sempre quella degli operatori sanitari e OSS, che raggiunge il 95,87%. Il 91,54% del personale sanitario ha effettuato anche il richiamo, per un totale di 180.687 vaccinazioni (+290 in un giorno).

Campania, il bollettino di ieri

Prosegue la campagna anche per i pazienti fragili: hanno ricevuto la prima dose ben 98.498 persone, +10.580 in un solo giorno, e 850 cittadini fragili hanno ricevuto anche la seconda dose (+484 rispetto a ieri). Inoltre, incrementano di 900 unità le vaccinazioni dedicate al personale scolastico e universitario (ora a 144.858) ma sono ancora pochi i richiami (221 in un giorno).

Le categorie da proteggere maggiormente, ossia gli ospiti delle rsa, registrano 14.421 vaccinazioni (3 in più rispetto a ieri). Leggero incremento di somministrazioni anche nelle forze dell’ordine (28.544 vaccinati, +496 in 24 ore). La categoria “altro”, che comprende i 70-79enni, i conviventi dei caregiver e il personale esterno alle strutture sanitarie, raggiunge un totale di 217.926 (+9.387 vaccinazioni).