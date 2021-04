Caos nei treni della Circumvesuviana sulla trattae viceversa. A causa dellainfatti le corse sono limitate. Per chi si dirige a Poggiomarino l’ultima fermata è Torre del Greco mentre per chi si dirige verso il capoluogo campano il capolinea è Torre Annunziata.

Numerosi disagi insomma per i viaggiatori e i lavoratori. Per “fortuna” la Campania è in zona rossa quindi non dovrebbero essere troppe le persone a subire queste scomodità.

La linea Napoli Sorrento viaggerà in maniera regolare ma, con il binario unico sulla tratta torre del Greco Torre Annunziata – quindi anche in questo caso si prevedono ritardi. Non sono però escluse soppressioni

A comunicare il tutto è stata la stessa pagina facebook Eav: “A causa della morte naturale di un passeggero mentre era sul treno Tutte le corse da Napoli per Poggiomarino sono limitate a Torre del Greco e tutte le corse da Poggiomarino a Napoli sono limitate a Torre Annunziata. Le corse da Napoli per Sorrento e da Sorrento per Napoli viaggeranno regolarmente con l’attivazione del binario unico tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Potrebbero tuttavia verificarsi soppressioni sulla Linea Sorrento“.