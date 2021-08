Ieri pomeriggio a Paestum si è consumata una tragedia che ha coinvolto un uomo di 73 anni. L’uomo, originario di Cercola, è annegato mentre raccoglieva le telline in mare.

Paestum – uomo muore in mare

Il tutto è successo in località Torre di Mare e, come riferisce SalernoToday, il turista sarebbe improvvisamente scomparso tra le onde, probabilmente colto da malore.

A rinvenire il corpo sulla spiaggia sono stati i bagnanti che hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermane il decesso. I carabinieri hanno informato la Procura di Salerno, che ha disposto l’esame esterno sul cadavere.

Purtroppo, a causa del grande caldo registrato in queste settimane, sono tante le persone che cercano refrigerio in spiaggia ma accusano malori fatali. Il giorno prima di Ferragosto un giovane di 39 anni è morto non troppo lontano da Paestum, a San Mauro Cilento. Mentre faceva il bagno, il suo cuore ha smesso di battere ed inutili sono stati i soccorsi dei bagnanti.