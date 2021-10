Tragico incidente oggi sull’A30 nel tratto tra Palma Campania e Nola in direzione Salerno. A perdere la vita, come riferisce NapoliToday, un giovane di 27 anni, Nello Pagano di San Giuseppe Vesuviano. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che ha portato alla prematura scomparsa del ragazzo.

Lo scontro è stato tra un mezzo pesante ed un furgone. I soccorsi sono stati immediati ma per Nello non c’è stato nulla da fare, i medici hanno potuto soltanto constatare il suo decesso.

A lui, il Comitato Nazionale Ambulanti, ha voluto dedicare un ultimo messaggio sulla loro pagina Facebook: “Raggiunti dalla notizia della tragica scomparsa di Nello Pagano (27 anni) abbracciamo forte la famiglia e offriamo il nostro sostegno per qualsiasi cosa. Ci uniamo al Vostro dolore per la grande perdita che vi ha colpiti.

Le più sincere condoglianze Ci uniamo alla vostra famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto“.

Nello è solamente l’ultimo di una lista di giovani ragazzi che perdono la vita troppo in fretta in incidenti stradale. Proprio oggi la cittadina di Alife (Caserta) piange per la scomparsa di Pietro, 19 anni, che lo scorso 12 ottobre aveva fatto un incidente con la sua auto. Oggi il suo corpo ha smesso di lottare, per il dolore della sua famiglia e di tutti i suoi amici.